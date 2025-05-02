 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - بوابة الشروق
الجمعة 2 مايو 2025 10:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 2 مايو 2025 - 8:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 مايو 2025 - 8:35 ص

تقام اليوم الجمعة 2 مايو 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة نيس ضد ستاد ريمس فى الدوري الفرنسي، إلى جانب مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب

السنغال X إفريقيا الوسطى – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

جمهورية الكونغو X غانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

تورينو X فينيزيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم X بوخوم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X ستاد ريمس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق X الخليج – الساعة 5:50 مساء على قناة 1 SSC HD   

الفيحاء X ضمك – الساعة 7 مساء على قناة 2 SSC HD   

القادسية X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X الإسماعيلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport

زد اف سي X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on sport


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