قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقدر خسائر إيران بـ4.8 مليارات دولار نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت الصحيفة، السبت، استنادا إلى مسئول في البنتاجون فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحصار البحري الأمريكي على إيران تسبب في خسائر تقارب 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، الخميس، أنه تم حتى ذلك اليوم إعادة 42 سفينة بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20% من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تُفضِ إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.