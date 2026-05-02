الأوقاف الأردنية: خطط بديلة لنقل الحجاج وضمان أداء المناسك بأمان

أكدت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية جاهزية ترتيبات موسم الحج، مع وضع خطط بديلة لنقل الحجاج تحسبا لأي اضطرابات في السفر نتيجة التوترات الإقليمية.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الطوالبة، إن الوزارة أعدت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة السفر، مشددا على أن الحجاج سيؤدون المناسك بأمان.

وأوضح أن حصة الأردن من الحجاج هذا العام تبلغ نحو 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 من عرب 48، مشيرا إلى أن ترتيبات النقل والإعاشة تم الانتهاء منها ووصلت إلى مراحلها النهائية.

وأضاف أن الوزارة ستعلن التفاصيل الكاملة لترتيبات الحج الأسبوع المقبل، مشددا على اكتمال ترتيبات الإقامة والنقل والإعاشة، مع وجود وقت كاف لتنظيم تفويج الحجاج من الأردن إلى السعودية.