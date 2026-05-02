تشهد محافظة البحيرة تحسنا طفيفا في حالة الطقس، اليوم السبت، مع سطوع الشمس على أغلب المدن وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة عودة حركة الصيد للمراكب السريحة لليوم الواحد، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على المعديات النهرية الخاصة بنقل المواطنين بفرع النيل برشيد، والرياح البحيري، وترعة المحمودية؛ للالتزام بعدد الحمولة المقررة ومعاقبة المخالفين.

يأتي ذلك تماشيا مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث، والوحدات المحلية، وشركة المياه، والحماية المدنية، لاتخاذ اللازم.