يتوافد الزائرون مع اقتراب فصل الصيف، من مختلف محافظات مصر إلى محافظة الإسكندرية؛ للاستمتاع بأجوائها الساحلية المميزة، إذ تُعدّ جولات الحنطور من أشهر وسائل الترفيه، لا سيما أنها تعد من أبرز المظاهر التراثية التي تميز عروس البحر المتوسط.

وتتزايد حركة الحنطور على امتداد الكورنيش وداخل الشوارع التاريخية، وذلك في تجربة تمزج بين الترفيه وعبق الماضي، ويعتمد أصحاب هذه المهنة على موسم الصيف باعتباره ذروة النشاط، فرغم استمرار الإقبال على ركوب الحنطور خلال فصل الشتاء، فإنه يزداد بشكل ملحوظ في الصيف، في ظل ارتفاع الطلب على الجولات الترفيهية، سواء القصيرة على الكورنيش أو الممتدة التي تشمل أبرز المعالم السياحية والأثرية، مرورًا بشوارعها القديمة.

ويقول محمد جمعة، صاحب عربة حنطور، لـ"الشروق"، إنه ورث المهنة أبًا عن جد، ليواصل قيادة عربته في شوارع الإسكندرية، مصطحبًا معه حصانه "فرج"، الذي يشاركه رحلة العمل منذ سبع سنوات، لافتًا إلى أن الحصان شارك أيضًا في الظهور بمسلسل "العتاولة" في الجزء الثاني، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك قبل ذلك حصانًا آخر يُدعى "سكر"، ورثه عن والده.

وأضاف جمعة، أن "الحنطور مرتبط بالفسحة في إسكندرية من زمان لحد دلوقتي، والفسح بتنتعش أكثر في الصيف، رغم أن في ناس كتير بتحب تركبه في الشتاء، خصوصًا على الكورنيش".

وتابع: "في رحلات مختلفة حسب ما الراكب يحدد؛ وفي رحلات قصيرة على الكورنيش مثلًا من محطة الرمل لقلعة قايتباي، وفي رحلات أطول تشمل الكورنيش والشوارع القديمة زي شارع فؤاد، وكمان زيارة أماكن أثرية زي عمود السواري، ودي بتاخد حوالي ساعتين أو أكتر".

وأشار إلى أن أوقات العمل تختلف من سائق لآخر، إذ يختار كل صاحب عربة الحنطور التوقيت المناسب له، موضحًا أنه يبدأ عمله بعد الظهيرة تفاديًا لحرارة الشمس، وحفاظًا على صحة حصانه "فرج"، ويستمر حتى ساعات الليل.

وأضاف أن الأسعار تُحدد بالاتفاق مع الراكب، وفقًا لطبيعة الرحلة والمسافة، وقد تبدأ من 20 جنيهًا، لافتًا إلى أنه يستقبل أيضًا سائحين أجانب من مختلف دول العالم، ويتمكن من التواصل معهم.

وقال إن الحنطور مهنة قديمة، وما زالت هناك ورش متخصصة لصيانة عرباته، تضم الحدادين والسروجية والبوياجية، نظرًا لما تتطلبه العربة من صيانة مستمرة للحفاظ على كفاءتها ومظهرها الجمالي، مؤكدًا أن أي عطل يتم التعامل معه فورًا لضمان استمرار العمل دون مشكلات.

وأضاف أن الحصان "فرج" يأتي في مقدمة أولويات الاهتمام، إذ يحتاج إلى رعاية خاصة ومستمرة، مشيرًا إلى أن الارتباط بالخيول يمثل جزءًا أصيلًا من المهنة.

وأضاف أنه في ظل تسارع مظاهر الحداثة، يظل الحنطور شاهدًا حيًا على تاريخ الإسكندرية، ومصدر جذب سياحي يعكس روحها الخاصة.