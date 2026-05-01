أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، اليوم، عن انقطاع المياه لمدة 5 ساعات بعدد من المناطق التابعة لإدارة البياضية، وذلك بعد غدٍ الأحد، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل مناطق: نجع محمد موسى، مستشفى الحميات، المجزر الآلي، والسجن العمومي، مشيرة إلى أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير خزان محطة المنشآت الشرطية بالحميات.

ودعت الشركة المواطنين، إلى جانب المستشفيات وأصحاب المخابز، إلى ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لتفادي أي عجز، مؤكدة توفير سيارة مياه متنقلة عند الحاجة، مع إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 125 في حال وجود أي طارئ.