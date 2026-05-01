القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا

نظم المركز القومي للبحوث قافلة طبية موسعة بقرية بردين بمحافظة الشرقية، استهدفت تقديم الرعاية الصحية المتميزة للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن سلسلة القوافل الشهرية التي يطلقها المركز دعمًا للمبادرات الصحية الرئاسية.

وأقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة منى عثمان، وبمشاركة الدكتور يسري الشرقاوي في تجهيز ودعم القافلة.

وتولت لجنة التنمية المجتمعية بالمركز، برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، الإشراف الفني والتنظيمي على أعمال القافلة، التي ضمت فرقًا طبية متخصصة من أبناء المركز.

وشملت القافلة 8 تخصصات طبية مختلفة، هي: الباطنة، والجلدية، والأطفال، والنساء والتوليد، والقلب، والمخ والأعصاب، والرمد، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورافق الفريق الطبي العيادة المتنقلة المجهزة التابعة للمركز، والتي أتاحت إجراء فحوصات دقيقة ورسم القلب في موقع القافلة.

كما تولى صيادلة المركز القومي للبحوث صرف الأدوية اللازمة للحالات التي تم فحصها مجانًا، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة خلال اليوم 2680 مواطنًا.