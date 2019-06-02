منظمة دولية تدعو ميليشيات الحوثي للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين في سجونها

دعت لجنة حماية الصحفيين (منظمة دولية تعنى بحماية الصحفيين) ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين في سجونها.

وطالبت اللجنة - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - ميليشيا الحوثي بوقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحفيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت اللجنة إن الصحفيين المحتجزين يتعرضون للتعذيب الوحشي وسوء معاملة وضرب واعتداء اللفظي وحرمان من الرعاية الطبية من قبل حراس الحوثيين في سجن الأمن السياسي في صنعاء.

من جانبه، قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور: "إن الصحفيين ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في ‎اليمن" مضيفا "يجب على ‎الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الميليشيات بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو، لما لا يقل عن 10 صحفيين تم احتجازهم منذ حوالي 4 سنوات.

وأوضح أن الصحفيين العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وتم واحتجازهم منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.