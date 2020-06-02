 الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور تناقش الترتيبات الأمنية - بوابة الشروق
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الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور تناقش الترتيبات الأمنية

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 8:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 8:25 م

عقد وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق ركن مهندس خالد عابدين الشامي رئيس اللجنة الأمنية، وحركات مسار دارفور، عدا حركة "تحرير السودان _ جناح مناوي"، جلسة مفاوضات اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور رئيس الوساطة من دولة جنوب السودان توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي- أن الطرفين ناقشا القضايا المطروحة في ملف الترتيبات الأمنية بمسئولية وروح عالية وتعاون تام.

وأضاف أن الجلسات ستتواصل يوميا للوصول إلى اتفاق سلام نهائي في الموعد الذي حددته الوساطة.


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