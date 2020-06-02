الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور تناقش الترتيبات الأمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق ركن مهندس خالد عابدين الشامي رئيس اللجنة الأمنية، وحركات مسار دارفور، عدا حركة "تحرير السودان _ جناح مناوي"، جلسة مفاوضات اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور رئيس الوساطة من دولة جنوب السودان توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي- أن الطرفين ناقشا القضايا المطروحة في ملف الترتيبات الأمنية بمسئولية وروح عالية وتعاون تام.

وأضاف أن الجلسات ستتواصل يوميا للوصول إلى اتفاق سلام نهائي في الموعد الذي حددته الوساطة.