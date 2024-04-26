توقفت مباراة الترجي التونسي وصن دوانز الجنوب أفريقي، التي تلعب الآن على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، مساء اليوم الجمعة في إطار إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بسبب الأمطارة الغزيرة.

أوقف حكم اللقاء المباراة في الدقيقة 20 بسبب العاصفة الشديدة والأمطار الغزيرة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا.

يملك الترجي التونسي أفضلية بفوزه في لقاء الذهاب أمام صن داونز بهدف دون مقابل على ملعبه رادس، ويتطلع فريق الدم والذهب لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال الأفريقي.

يأمل الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو مواصلة نتائجه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال، ويتسلح الترجي بتألق حارسه أمان الله مميش، الذي لم يتلق أي هدف في آخر 7 مباريات شارك فيها بالمسابقة القارية.

يحتاج الترجي إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز للتأهل لنهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.