محللان سياسيان: على الهند المشاركة بفعالية أكبر مع جزر المحيط الهادئ

أصبحت جزر المحيط الهادئ سريعا ساحة رئيسية للمنافسة بين الهند والصين، وعلى مدى فترة طويلة من السياسة الخارجية الهندية الحديثة، لم تكن جزر المحيط الهادئ محورا استراتيجيا رئيسيا، إلا أن التحولات في التجارة العالمية والاتصال والتنافس الإقليمي تعزز الآن من أهمية المنطقة، وذلك وفقا للمحللين السياسيين كريتي أوباديايا وآلان جانج.

وقالت كريتي أوباديايا الزميلة الزائرة في مجال السياسة الهندية في مركز الدراسات الآسيوية التابع لمؤسسة التراث، وآلان جانج الباحث المساعد في مركز الدراسات الآسيوية بمؤسسة التراث أيضا في تحليل نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، إنه على الرغم من ذلك، كانت المنطقة دائما ذات أهمية، حتى من الناحية التاريخية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، أظهرت جزر المحيط الهادئ كيف يمكن أن تؤثر الخدمات اللوجستية والوصول على النتائج الاستراتيجية. وكانت سلاسل الجزر تحظى بأهمية لأنها سمحت بالسيطرة على الموانئ والمطارات والممرات البحرية. ولا يزال هذا المنطق الجغرافي قائما، على الرغم من تطور شكل التنافس.

وأصبحت منطقة جنوب المحيط الهادئ الآن حيوية لكل من التجارة المادية والاتصال الرقمي. وتستحوذ طرق الشحن الرئيسية عبر المحيط الهادئ على حصة كبيرة من التجارة العالمية. ويمر أكثر من 95% من حركة البيانات الدولية عبر الكابلات البحرية، والتي يعبر معظمها حوض المحيط الهادئ أو يمر بالدول الجزرية في المحيط الهادئ.

وترى أوباديايا وجانج أن مصالح الهند في المحيط الهادئ غير مباشرة ولكنها جوهرية، حيث يتم نقل نحو 95% من حجم تجارة الهند عبر البحر، وتؤثر أي اضطرابات على طول طرق الشحن العالمية الرئيسية على تكاليف الشحن وأقساط التأمين وقرارات التوجيه وموثوقية سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.

ويمثل الاتصال الرقمي نقطة حيوية أخرى، حيث يعتمد اقتصاد الهند بشكل متزايد على تدفقات البيانات عبر الحدود والبنية التحتية السحابية والمعاملات المالية والخدمات الرقمية. وتشكل أنظمة الكابلات البحرية التي تعبر المحيط الهادئ جزءا من الشبكة العالمية التي تدعم هذه الأنشطة. وتترتب على أي ثغرات في هذه الأنظمة، سواء كانت ناجمة عن حوادث أو كوارث طبيعية أو تدخل متعمد، عواقب اقتصادية تتجاوز حدود منطقة المحيط الهادئ.

كما تسيطر جزر المحيط الهادئ على مناطق اقتصادية خالصة شاسعة بالنسبة لمساحتها. وتعد مصائد الأسماك مهمة للغاية للاقتصادات المحلية وإيرادات الحكومات. ويسهل ضعف إدارة الشؤون البحرية الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتقدر الخسائر الإقليمية بملايين الدولارات.

وقد أنشأت الهند منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادئ عام 2014 كمنصة للتواصل مع 14 دولة جزرية بالمحيط الهادئ. وحتى الآن، ركز المنتدى على التواصل الدبلوماسي والتعاون التنموي.

وفي القمة الثالثة لمنتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادئ، والتي عقدت في بورت مورسبي عام 2023، أعلنت الهند عن خطة عمل من 12 بندا تشمل الصحة والطاقة المتجددة والقدرات الرقمية وتنمية المهارات والتكيف مع تغير المناخ.

وشملت المبادرات التي تم الإعلان عنها رسميا إنشاء مستشفى إقليمي فائق التخصص في فيجي، ومراكز تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في بابوا غينيا الجديدة ومشروعات للطاقة الشمسية والمتجددة ومنح دراسية ودعم طبي في حالات الطوارئ.

ويعكس هذا نموذجا أوسع في مشاركة الهند الخارجية، والتي تسعى من خلالها إلى تبني نماذج شراكة تنموية تركز على المنح والتدريب والتعاون التقني وبناء القدرات، بدلا من مشروعات البنية التحتية الضخمة الممولة بالديون أو عمليات الانتشار العسكري.

وقالت أوباديايا وجانج إن الصين تعد أكثر نشاطا من الهند في جزر المحيط الهادئ، حيث تتعاون مع المنطقة في مجموعة واسعة من القضايا والقطاعات. فمن الناحية الاقتصادية، أصبحت الصين من أكبر الشركاء الثنائيين والمقرضين في المنطقة.

وتظهر خريطة المساعدات في المحيط الهادئ الصادرة عن معهد لوي أن الصين قدمت مليارات الدولارات من المساعدات والقروض الميسرة منذ عام 2008، حيث قامت بتمويل طرق وموانئ ومباني حكومية وبنية تحتية للاتصالات.

ومن الناحية الدبلوماسية، وسّعت الصين وجودها من خلال الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع شبكة سفاراتها واستمرار مشاركتها السياسية. وقد حولت عدة دول جزرية في المحيط الهادئ اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى بكين خلال العقد الماضي.

كما وسعت الصين برامج التدريب وتقديم الاستشارات للشرطة في المحيط الهادئ. ويشير المحللون إلى أن هذا النوع من المشاركة يغطى الخط الفاصل بين المساعدة الأمنية الداخلية والتأثير الاستراتيجي طويل الأمد، خاصة في الدول ذات القدرات المحدودة. وتزيد أساطيل الصيد الصينية في أعالي البحار من تعقيد الوضع. ويسهل ضعف إنفاذ القوانين البحرية الاستغلال الاقتصادي، مما يضعف الإيرادات ويقوض الحوكمة المحلية ويعزز التبعية.

وترى أوباديايا وجانج أن التأثير التراكمي لكل هذه التحركات يتمثل في إعادة تشكيل بيئة العمليات في المحيط الهادئ بشكل تدريجي دون الحاجة إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة.

وتكمن أهم نقاط ضعف جزر المحيط الهادئ في البحر، حيث تعد المراقبة البحرية وإنفاذ قوانين الصيد وقدرات الاستجابة للكوارث عناصر حيوية للسيادة والاستقرار الاقتصادي. كما تعد هذه أيضا مجالات لا تزال قدرات تلك الدول محدودة فيها.

واعتبرت أوباديايا وجانج أن مشاركة الهند الحالية، على الرغم من أهميتها، لا تعالج هذه الثغرات في إدارة الشؤون البحرية بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، فإن جهات فاعلة أخرى، وخاصة الصين، في وضع أفضل لتشكيل النتائج من خلال البنية التحتية والشرطة والوجود.

وفي منطقة لا يمكن فيها فصل إدارة الشئون البحرية عن الوصول الاستراتيجي، يكون الغياب طويل الأمد له ثمن باهظ، حيث يحد من قدرة الهند على صياغة المعايير الإقليمية والتنسيق مع الشركاء في أوقات الأزمات، وحماية انفتاح الأنظمة التي يعتمد عليها أمنها الاقتصادي. ومع مرور الوقت، يؤثر هذا أيضا على كيفية تقييم الشركاء لدور الهند وإمكانية الاعتماد عليها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها، وليس فقط في جوارها البحري المباشر.

وتمتلك الهند بالفعل الأدوات والنهج اللازمين للمشاركة بفعالية أكبر في المحيط الهادئ. ويكمن مفتاح ذلك في تطبيق نموذجها الذي يضع التنمية أولا مع التركيز بشكل أكبر على الاحتياجات الاستراتيجية الناشئة في المنطقة.

أولا، تستطيع الهند أن تركز التعاون التنموي على المجالات التي تعزز قدرات دول المحيط الهادئ بشكل مباشر. ويشمل هذا سلامة الموانئ ومعاييرها والخدمات اللوجستية في حالات الكوارث والتدريب على الإدارة البحرية وإدارة مصايد الأسماك والبنية التحتية الرقمية المرنة.

ثانيا، تستطيع الهند دعم قدرات إنفاذ القانون البحري والانضمام إلى شركاء آخرين مثل الولايات المتحدة في مبادراتهم القائمة في المحيط الهادئ. وتسمح اتفاقيات مراقبة السفن والترتيبات الثنائية لإنفاذ القانون البحري، التي يستخدمها شركاء مثل الولايات المتحدة، لدول المحيط الهادئ بإنفاذ قوانينها الخاصة بدعم خارجي.

ورغم أن الولايات المتحدة أبرمت مثل هذه الاتفاقيات مع 12 دولة جزرية في المحيط الهادئ على الأقل، فإن مشاركة الهند ستعزز هذه الشراكات بشكل كبير. وفي الوقت الحالي، تعمل سفن خفر السواحل الأمريكية بشكل أساسي من هاواي، مما يقيد من تكرار الدوريات المشتركة. ويمكن أن يساعد قرب الهند الجغرافي من المنطقة في القيام بعمليات إنفاذ متكاملة للقانون البحري بشكل متكرر وأكثر استدامة.

ثالثا، تستطيع الهند دعم الوعي بالمجال البحري، وتمكين الشركاء بالمحيط الهادئ من إدارة مناطقهم البحرية بشكل أفضل والتصدي للأنشطة غير المشروعة، مع توسيع فهم الهند للأنشطة والمخاطر البحرية في جميع أنحاء المحيط الهادئ.

وخلال الحوار الأمني الرباعي عام 2022، وسعت الهند نظام تبادل المعلومات ليشمل وكالة مصايد الأسماك التابعة لمنتدى جزر المحيط الهادئ ومركز دمج المحيط الهادئ، وهما مركزان إقليميان لدمج المعلومات. ولمتابعة هذا الالتزام، يتعين على نيودلهي استضافة ورش عمل وندوات متنوعة لتوفير تدريب منظم وتحديد الأولويات الأمنية وتنسيق الأساليب التعاونية. وستكون المشاركة الإقليمية في هذا المجال مفيدة لكل من الشركاء ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع.

رابعا، تستطيع الهند تطبيع وجودها من خلال التعاون غير العسكري، حيث ستؤدي الزيارات المنتظمة للموانئ والتدريبات على الاستجابة للكوارث والأنشطة المشتركة على غرار خفر السواحل مع دول مثل فيجي وبابوا غينيا الجديدة، إلى بناء الألفة والثقة.

واختتمت أوباديايا وجانج تحليلهما بالقول إن جزر المحيط الهادئ أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة مع تداخل التجارة والاتصال والتنافس. وقد عدلت الصين بالفعل نهجها ليعكس هذا الواقع، لكن مشاركة الهند حتى الآن، كانت محدودة ولكنها في تزايد. وينبغي الحفاظ على هذا الأساس وتطبيق نجاح الهند في الشراكات التنموية على المنطقة أيضا.

وسوف يسهم تكييف هذه الشراكات لمعالجة إدارة الشؤون البحرية وفجوات القدرات في تحسين توافق مشاركة الهند في المحيط الهادئ مع مصالحها الأوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومع الاحتياجات المتطورة للدول الجزرية في المحيط الهادئ.