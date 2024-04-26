نجم الزمالك السابق ينتقد كولر بسبب تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

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أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه الفرصة الأكبر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب مازيمبي الكونغولي.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ عبر قناة «النهار»:«النادي الأهلي لديه الفرصة في تحقيق التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب مازيمبي».

وأضاف القباني:«أتعجب من بداية كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بداية بـ أكرم توفيق في وسط الملعب، خاصةً أنه يحتاج للتسجيل».

وتابع: «لابد على النادي الأهلي أن يحرز هدف في بداية المباراة من أجل تسهيل اللقاء».

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل سلبيًا أمام مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب.