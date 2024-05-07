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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه لبلدات جنوبي لبنان

(قنا)
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 11:15 م

كثف الكيان الإسرائيلي، اليوم، قصفه لبلدات جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدات مارون الراس وبليدا وعيتا الشعب.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، أطراف بلدات شيحين وشبعا الجبين وطير حرفا وأطراف بلدة كفرشوبا.

وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى بجنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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