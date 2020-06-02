رئيس هيئة قناة السويس: نجحنا في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا

الفريق أسامة ربيع: ننتظر مرور 66 سفينة اليوم
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة نجحت في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، معقبًا: «اجتذبنا 104 سفينة، أدخلت 42 مليون دولار، لم تكن تمر في قناة السويس، من خلال الحوافز التي وفرناها من 1 إبريل وحتى 31 مايو».
وأضاف «ربيع »في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، الاثنين، أن عدد السفن لم يزدد عن العام الماضي سوى بسفينة واحدة فقط، لكن الحمولة انخفضت في العام الجاري بنسبة 9.6%، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن قناة السويس لم تتأثر بالتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد سوى بنسبة 12%، ذاكرًا أن 28% من السفن العملاقة لا تمر في قناة السويس.
وأوضح أن الهيئة جاهزة لتغيير إجراءاتها حسب مستجدات الموقف، مؤكدًا أن قناة السويس جاهزة لعودة حركة التجارة والسياحة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وعن عدد السفن التي تمر من قناة السويس، ذكر رئيس هيئة قناة السويس أنه من المنتظر أن تمر 66 سفينة اليوم الثلاثاء، لكن لم يتم تحديد الحمولة، لافتًا إلى أن عدد السفن التي مرت أول أمس بلغت 33 سفينة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، نوه بأن الهيئة كانت أول من نفذت الإجراءات الوقائية كاملة، سواء للعاملين أو الأجانب، من تعقيم السفن المارة والعاملين والبوابات، بجانب توفير الأدوات الواقية.