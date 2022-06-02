زيلينسكي: أوكرانيا تعتبر نفسها جزءا من الاتحاد الأوروبي بالفعل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعتبر نفسها جزءا من الاتحاد الأوروبي، بالفعل.



وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه لبرلمان لوكسمبورج: اليوم الخميس: "أصبحت أوكرانيا بالفعل عضوا بحكم الأمر الواقع بالاتحاد الأوروبي. واعتقد أن أوكرانيا تُظهر من خلال تصرفاتها أنها تفي بالقواعد الأوروبية".



وتابع: "يجب أن توقفوا هذا الفرد من تدمير القيم الأوروبية. إذا لم نتمكن معا من وقف هذا الرجل، فهي إذن ساعات مظلمة. ساعات مظلمة مررنا بها بالفعل في الحرب العالمية الثانية"، ودون أن يشير صراحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ودعا زيلينسكي إلى فرض مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا وتوصيل "المزيد من الأسلحة ، أسلحة حديثة".



وتابع: "حتى اليوم، أصبح 20 % من أرضنا تحت سيطرة المحتلين. أي نحو 125 ألف كيلومتر مربع. وهذا أكبر بكثير من منطقة كل دول بنلوكس مجمعة (اتحاد سياسي اقتصادي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). وهناك نحو 300 ألف كيلومتر مغطاة بالألغام والذخيرة غير المنفجرة".



وقدمت أوكرانيا طلبا رسميا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بُعيد بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم توصية الشهر المقبل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح للانضمام.



ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 على العملية المطولة للمضي قدما.