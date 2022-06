ظهر الأمير لويس، ابن الأمير ويليام دوق كامبريدج، اليوم الخميس، بنفس إطلالة والده منذ 37 عامًا خلال حضوره لاحتفال «Trooping the Colour»، وهو التقليد الذي بدأ في عهد الملك جورج الثاني في عام 1748.

ونشرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، اليوم خميس، صورًا للأمير لويس، البالغ من العمر 4 أعوام، وهو مرتدٍ قميص البحارة باللون الأزرق الفاتح، وتزينه ربطة عنق زرقاء اللون من الدرجة الداكنة.

وانطلقت اليوم الخميس، 4 أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، من خلال عرض التقاليد العسكرية من زمن الخيول والمدافع إلى عصر الطائرات النفاثة.

وبدأت الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني بعرض عسكري سنوي، يقام في عيد ميلاد الملك الرسمي منذ عام 1760.

وانضمت الملكة إلى أفراد عائلتها في شرفة قصر باكنغهام في نهاية الفعالية، مع تحليق 70 طائرة في الأجواء.

ويجري الاحتفال باليوبيل على مدار خلال أربعة أيام من عطلة نهاية الأسبوع.

ويشمل الاحتفال قداس شكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحفلا موسيقيا في قصر باكنجام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات أخرى في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يتوقع إقامة آلاف الحفلات في الشوارع بأنحاء البلاد، تكرارا لتقليد بدأ بتتويج الملكة عام 1953.

