محمود جابر الأول على التعليم المزدوج: أحلم بدراسة البايوتكنولوجي في الخارج

قال الطالب محمود محمد جابر، الأول على الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات "تعليم وتدريب مزدوج" بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحديثة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، إن المدرسة حققت له دراسة حلم حياته وهو مجال البايوتكنولوجي لحبه الشديد للعلوم.

وأكد محمود لـ"الشروق"، أن المدرسة مختلفة عن باقي المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية في دراسة هذا المجال المميز في مصر والشرق الأوسط أيضا، لافتا إلى أن الدراسة في المدرسة مميزة جدا لأنها جمعت بين الجانب النظري والعملي.

وتابع: "طوال فترة الإجازة قبل السنة الأخيرة كنا نتدرب في إحدى الشركات والتي وفرت فرص عمل أيضا لمن يرغب في ذلك بعد الانتهاء من الدبلوم".

وأشار إلى أنه يخطط للسفر للخارج لاستكمال دراسته في مجال البايوتكنولوجي، وفي حاله عدم تحقيق ذلك سيلتحق بكلية علوم صحية بالسادس من أكتوبر.

ورأى أن التعليم الفني في مصر جيد جدا وأصبح ذو شأن كبير، ولكن "الشاطر فقط هو الوحيد الذي يستطيع الاستفادة منه بشكل كبير".

واعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، وبلغت النسبة العامة للنتيجة بكل النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات 70.47%.

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.