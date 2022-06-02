المصريين الأحرار: الحزب القوي يتعامل مع أي نظام على أرض الواقع

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كل المشاركين في الحوار الوطني يقدمون ملفاتهم طبقا لأيدلوجية الحزب الذي ينتمون إليه، ويعتبرون أن هذه الملفات تستحق النقاش حولها.

وأضاف خليل، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أن الشخصية المصرية إن تم تطويرها خلال المرحلة المقبلة معظم المشكلات ستحل، موضحا أن من ضمن أهداف الحوار الوطني هو بناء وتطوير الشخصية المصرية.

وتابع أن الحزب من ضمن الملفات التي تقدم بها للحوار الوطني ملف تطوير الشخصية المصرية، فضلا عن تقديم ملفات معنية بالشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن حزب المصريين الأحرار ليس مع أو ضد تغيير نظام الانتخابات في مصر، موضحا أن الحزب القوي يتعامل مع أي نظام انتخابي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن دور الإعلام في غاية الأهمية في إبراز ما يتم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، لاسيما التركيز على أطروحات الأحزاب من ملفات للنقاش في الحوار الوطني، مشيدا ببعض البرامج التي تم تقديمها من بينها رؤية الدكتور هاني مصطفى الذي كان يتحدث عن الثورة الصناعية الخامسة.