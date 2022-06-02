الحزب الحاكم يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية بكوريا الجنوبية

حقق حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية، مما منح حكومة الرئيس يون سوك يول التي تم تنصيبها حديثا تفويضا إضافيا للمضي قدما في تنفيذ جدول أعمالها.

وفاز الحزب بـ 12 من أصل 17 سباقا رئيسيا لرؤساء بلديات المدن الكبرى وحكام المقاطعات، بما في ذلك سول، في حين فاز الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بخمسة سباقات رئيسية، بما في ذلك ثلاثة في معقله، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.

ويتعهد يون، الذي تولى منصبه في 10 مايو بعد الفوز بفارق ضئيل، بتحفيز نمو اقتصادي بدعم من القطاع الخاص، إلا أن أولويات سياسته تواجه عقبات في الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بأغلبية كبيرة.

وقد يحمل هذا الرئيس وحزبه على السعي لإحداث ما يرونه من تغييرات على المستوى المحلي، وذلك حتى موعد إجراءات الانتخابات البرلمانية المقررة في 2024، على أقل تقدير.