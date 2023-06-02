مطار سوهاج يحصل على شهادة الأيزو الدولية في أنظمة السلامة

حصل مطار سوهاج الدولي على شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي والشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة والتي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم وزيادة أعداد السائحين.

وقال محروس، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

يُذكر أن نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.