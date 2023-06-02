عسل يهزم الشوربجي في مباراة ماراثونية ويتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

تأهل مصطفى عسل، المصنف الثاني على العالم، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد التفوق على الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنفة الرابع على العالم.

وانتصر مصطفى عسل على محمد الشوربجي في مباراة ماراثونية جمعت اللاعبين مساء الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بنتيجة 3-2 في مواجهة استمرت لمدة 110 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-8، 11-8، 14-16، 6-11 و11-2" .

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مساء الجمعة، مع علي فرج، المصنف الثالث عالميًا، الذي تأهل على حساب البيروفي دييجو إلياس، المصنف الأول على العالم.