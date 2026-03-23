ضبط سائق لاتهامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، عن ملابسات واقعة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قائد سيارة أجرة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها أثناء السير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول منشور مدعوم بصورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر سيارة أجرة تسير بأحد الطرق الرئيسية بمحافظة سوهاج، وقد تعمد قائدها إخفاء معالم اللوحة المعدنية الخلفية، بما يمنع رصدها بواسطة كاميرات المراقبة أو أجهزة الرادار المروري.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية، عمليات الفحص والتحري، حيث تم تحليل الصورة المتداولة، والاستعانة بكاميرات المراقبة لتتبع خط سير المركبة.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، وجرى تحديد هوية قائدها، وهو أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم والتحفظ على السيارة.

وبمواجهته بالأدلة، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه طمس اللوحة المعدنية الخلفية عمدًا؛ بهدف تفادي المخالفات المرورية والهروب من رصد أجهزة الرادار على الطرق.

وتحرر محضر بالواقعة متضمنًا كل التفاصيل، والتحفظ على السيارة المضبوطة.

فيما تولت النيابة العامة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.