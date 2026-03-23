ترامب: لدينا مع الإيرانيين الآن اتفاقا من 15 بندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد اليوم الاثنين، إن لديه مع الإيرانيين الآن اتفاق من 15 بندا"، موضحا أن إسرائيل ستكون سعيدة بما توصلنا إليه مع إيران.

وأضاف ترامب خلال تصريحات للصحفيين أن الإيرانيين وافقوا على عدم الحصول على سلاح نووي.

وتابع: "الإيرانيون هم من اتصلوا ونحن لم نتصل"، مضيفا :"تحدثنا إلى زعيم إيراني كبير يحظى باحترام كبير"، بحسب موقع العربية نت الاخباري.

وأوضح أن هناك نقاط اتفاق رئيسية في المحادثات مع إيران، مشيرا: "لدينا مع الإيرانيين الآن اتفاق من 15 بندا.. إيران تريد الاتفاق ونحن أيضًا".

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه أمر وزارة الحرب بـ"تأجيل" جميع الضربات العسكرية على محطات الكهرباء الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثة جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لحالة العداء في الشرق الأوسط.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض لأي نوع من المفاوضات قبل تحقيق أهداف إيران من الحرب.

من جانبه، قال مسئول أمني رفيع المستوى لوكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن مهاجمة البنية التحتية الحيوية بعد تأكيد مصداقية التهديدات العسكرية الإيرانية.

وأضاف المصدر لوكالة "تسنيم"للأنباء أن ازدياد الضغط على الأسواق المالية، ومخاطر السندات في الولايات المتحدة والغرب، عاملاً آخر وراء هذا التراجع.