قالت مصادر مطلعة على مجريات النقاشات بين الولايات المتحدة وإيران، إن عدة دول تتبادل الرسائل بين الطرفين على مدار الأيام القليلة الماضية، في محاولة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة حول مواقع الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.

وأضافت المصادر لشبكة CNN، الاثنين، أن تركيا ومصر قد نقلتا رسائل في إطار هذه الجهود.

وفي غضون ذلك، تلقى المبعوث الدبلوماسي للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، تحذيرات من عدة مسئولين في المنطقة تفيد بأن تهديد ترامب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية سيؤدي إلى «رد انتقامي هائل»، قد يطال حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج أيضًا.

كما أجرى مسئولون إقليميون اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وعلى الرغم من كثافة الاتصالات الجارية، لم يتضح مدى التقدم الذي أحرزه الطرفان في مناقشة سبل التوصل إلى «حل كامل وشامل» للحرب، على حد تعبير ترامب بمنشور نشره، في وقت سابق الاثنين، عبر منصة «تروث سوشيال».

ومن جانبها، نفت إيران إجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمريكي إن مصر وتركيا وباكستان كانت تتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع «أكسيوس»، أن وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار إلى أن «الوساطة جارية وتحرز تقدمًا»، موضحًا أن النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.