ترامب: لا نعلم مصير مجتبى خامنئي ولا أعتبره القائد الفعلي لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قاذفات بي 2 منعتهم من تطوير سلاح نووي في غضون أسبوعين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الهجمات الأمريكية قوضت قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي، الذي كانت تعتزم طهران استخدامه ضد إسرائيل ودول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المباحثات مع إيران جرت مساء أمس، منتقدًا النقص في التنسيق بين الجهات الإيرانية المسئولة.

وذكر أن الحرب أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين، لكن مازال هناك أشخاص يمثلون البلاد، معتبرًا أن «إيران بحاجة إلى فريق علاقات عامة أفضل».

وفي سياق متصل، أوضح أنه لم يسمع شيئا من المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، ولا يعلم إذا كان على قيد الحياة.

وأكمل: «المرشد السابق علي خامنئي قتل، وغير معروف مصير ابنه مجتبى، ولا أعتبره القائد الفعلي لإيران».