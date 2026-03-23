رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وذلك في حال إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن «التحكم في المضيق سيكون من خلاله ومن قبل المرشد الأعلى – أيا كان هذا الشخص».

وقال إن إيران شهدت بالفعل شكلًا جديًا من تغيير النظام، الذي أوضح أنه «تغيّر تلقائيًا» بعد مقتل كبار المسئولين الإيرانيين.

وأكمل: «أتعامل مع أشخاص إيرانيين عقلانيين ويحظون باحترام كبير.. ربما تكون هناك قيادة مشتركة في إيران وقد نجد قائدًا مثلمًا فعلنا في فنزويلا».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض بسرعة كبيرة لحظة التوصل إلى اتفاق، مشددًا في الوقت نفسه، على أنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق.

واستطرد: «هناك احتمال حقيقي للتوصل إلى اتفاق لكنني لا أضمن شيئًا، وسنواصل القصف إذا فشلت محادثاتنا مع إيران».