الرئيس السوري يخصص مليار دولار لتأهيل المنطقة الشرقية

- تضم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وخضعت أجزاء واسعة منها لسيطرة "قسد" لسنوات قبل أن ينسحب منها مؤخرا أمام تقدم الجيش

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، تخصيص مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية في المنطقة الشرقية من البلاد.

وتضم المنطقة الشرقية محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، وخضعت أجزاء واسعة منها لسيطرة تنظيم "قسد" على مدار سنوات، قبل أن ينسحب منها مؤخرا أمام تقدم الجيش السوري.

ودمر "قسد"، التابع لتنظيم "واي بي جي" الإرهابي، البنى التحتية في تلك المنطقة تزامنا مع انسحاباته المتلاحقة، ما أدى إلى نزوح واسع، بينما أكدت الحكومة السورية التزامها بإعادة تأهيل المنطقة.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق مارس 2025.