فليك يتوهج مع برشلونة ويخطف جائزة مدرب الشهر في الليجا

توج المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر مارس، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر حسابها الرسمي، فوز فليك بالجائزة، متفوقًا على كل من دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ولويس كاسترو المدير الفني لليفانتي.

وجاء تتويج فليك بعد تحقيق برشلونة ثلاثة انتصارات متتالية خلال الشهر، حيث فاز على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، قبل أن يكتسح إشبيلية بنتيجة 5-2، ثم يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على رايو فاليكانو بهدف نظيف.

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم.