وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي يبحثان جهود إنهاء الحرب بالمنطقة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الجهود المستمرة "لإنهاء الحرب" في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

ولم تتطرق المصادر إلى أي تفاصيل أخرى بخصوص الاتصال.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.