قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يصف التحركات ضد إيران بأنها "حرب"، بل "عملية عسكرية"، مؤكدا أن طهران "تريد بشدة التوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "لا أريد الدخول في التفاصيل، لكن لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية "تضررت بشكل كبير"، قائلا إن "قواتها البحرية تدمرت، وسلاح الجو تدمر كذلك، ومعظم المعدات العسكرية دُمّرت"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع ترامب أن مصانع الطائرات بدون طيار الإيرانية "تضررت بنحو 82%"، فيما انخفضت قدرات تصنيع الصواريخ "بنحو 90%"، مضيفا أن الولايات المتحدة "دمرت صواريخ أكثر مما استخدمته إيران".

وأشار ترامب إلى أن إيران "تريد التوصل إلى اتفاق"، رغم ما وصفه البعض بأنه "حرب"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأسواق المالية الأمريكية سجلت مستويات قياسية.