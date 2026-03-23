يومان أم ليلة واحدة؟ تناقضات ترامب تثير الشكوك حول مفاوضات إيران وتربك المشهد

تُثير التصريحات المتناقضة التي يُدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران قلقًا متزايدًا إزاء غياب رؤية استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، كما تُنذر باحتمال تفاقم الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وبرز هذا التناقض بوضوح خلال الساعات الماضية، مع تعدد روايات ترامب حول طبيعة المحادثات الجارية مع طهران، منذ إعلانه التوصل إلى مباحثات وصفها بـ«البناءة» لوقف التصعيد.

- مدة المحادثات من يومين إلى نصف يوم!

في البداية، أكد ترامب أن واشنطن أجرت محادثات «جيدة ومثمرة للغاية» على مدار يومين بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة مع إيران.

غير أنه عاد لاحقًا، في تصريحات لقناة «فوكس بيزنس»، ليشير إلى أن تلك المحادثات جرت خلال الليلة السابقة فقط، قبل أن يوضح للصحفيين أنها استمرت حتى مساء يوم الأحد، ما يعكس تضاربًا واضحًا في تحديد مدة هذه الاتصالات.

كما أشار إلى احتمال إجراء محادثات إضافية مع إيران اليوم عبر الهاتف، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعتها أو توقيتها.

- لا ضمان بإبرام اتفاق

وفيما يتعلق بمآلات هذه المحادثات، أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال «خمسة أيام أو أقل»، مؤكدًا أن إيران «ترغب بشدة» في إبرام اتفاق.

إلا أنه، وفي تصريحات لاحقة، تراجع جزئيًا عن هذا التفاؤل، مشيرًا إلى أنه «لا يستطيع ضمان» التوصل إلى اتفاق، رغم وصفه المحادثات بأنها «مثمرة وقوية».

- اتصال من إيران رغم صعوبة التواصل

خلال تصريحاته التلفزيونية ذكر ترامب أن واشنطن ترغب في إبرام اتفاق مع طهران، مثلما ترغب إيران في الأمر ذاته.

ورغم إقراره بتدمير البنية التحتية للاتصالات في إيران وصعوبة التنسيق، أصر ترامب، أمام الصحفيين أن الإيرانيين «هم من اتصلوا وأنا لم أتصل».

وأضاف: «لديهم نقص في التواصل؛ لأننا دمرنا البحرية وسلاح الجو وسلاح الرادار والبنية التحتية للاتصالات.. الاتصالات لديهم غائبة لذلك هناك نقص في التنسيق لديهم»، الأمر الذي يطرح تساؤلات إضافية حول دقة روايته بشأن سير الاتصالات بين الطرفين.

- تواصل مع مسئولين متعددين إلى مباحثات مع زعيم إيراني واحد

أما على صعيد الأطراف المشاركة في المحادثات، أشار ترامب في البداية إلى تواصله مع «كبار قادة إيران»، دون تحديد هوياتهم، قبل أن يوضح لاحقًا أن الحديث جرى مع «شخصية إيرانية رفيعة المستوى تحظى باحترام كبير»، في تحول آخر في روايته.

كما أثار الجدل بتقليله من تأثير مجتبى خامنئي، مؤكدًا أنه لا يعتبره القائد الفعلي لإيران، رغم كونه المرشد الأعلى، في تصريح يحمل أبعادًا سياسية لافتة.

وفي الوقت نفسه، أعرب عن حرصه على تجنب إلحاق أي أذى بمجتبى، رغم توجيهه اتهامات للنظام الإيراني بقيادة والده علي خامنئي، بـ«زراعة الموت في جميع أنحاء العالم».