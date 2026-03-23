القبض على طالبين متهمين بمعاكسة وإصابة فتاة في مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شابين لتعديهما على فتاة بالسب وإلقاء الحجارة عليها بعد معاكستها حال سيرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

ورصدت الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من الشابين، وتبين أنه بتاريخ 20 مارس الجارى تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بمنطقة الشروق -مصابة بجرح سطحى بالجبهة- بتضررها من قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بمعاكستها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وحال معاتبتها لهما قام أحدهما بإلقاء حجارة عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها، وانصرف من محل البلاغ.

تمكن الأمن من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهما طالبين مقيمين بالمطرية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.