سقوط طائرة كولومبية تقل أكثر من 110 عسكريين جنوب بوتومايو

سقطت طائرة عسكرية كولومبية تقل أكثر من 110 عسكريين في منطقة بوتومايو جنوب كولومبيا، بعد وقت قصير من إقلاعها؛ وفق ما أفادت به التقارير الرسمية، الاثنين.

وأعلن وزير الدفاع بيدرو سانشيز على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إرسال عدد كبير من فرق الدفاع المدني والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأكد سانشيز أن الطائرة من طراز "سي-130 إتش هيركوليز" كانت تنقل الجنود عند وقوع الحادث، مضيفا: "الوحدات العسكرية وصلت إلى موقع الحادث، لكن لم يتم بعد تحديد عدد الضحايا أو السبب الدقيق للتحطم".

وأشار الوزير إلى فتح تحقيق رسمي في الحادث، داعيا إلى تجنب الشائعات حتى صدور المعلومات الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة سقطت قُرب بلدة بويرتو ليغويزامو التابعة لمنطقة بوتومايو.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت الطائرة تقل أكثر من 110 عسكريين، وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى 20 جنديا مازالوا على قيد الحياة.

ووقع الحادث على بعد نحو 3 كيلو مترات من أقرب مركز سكني، بعد فترة قصيرة من إقلاع الطائرة.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة من الدخان واللهب في موقع سقوط الطائرة.