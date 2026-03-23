القبض على سارق حديد حواجز مترو الأنفاق في الإسكندرية

ألقت الأجهزة القبض على شخص متهم بسرقة قطع حديدية خاصة بحواجز مترو الأنفاق بالإسكندرية، بعد تداول فيديو عن الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 18 مارس الجارى تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا من محامى بالشركة المسند إليها الأعمال الخاصة بالمترو، مقيم بدائرة أول الرمل، بقيام أحد الأشخاص بتكسير الحاجز الخرسانى الخاص بحواجز المترو وسرقة بعض قطع حديد التسليح منه.

تمكن الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة أول الرمل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة. وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.