قال مصدر أمني رفيع المستوى، إن إيران لا تزال مستعدة لشن ضربة شاملة ضد الهجمات على البنية التحتية الحيوية.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة «الميادين»، نقلتها وكالة أنباء «فارس»: «لم يتغير تقييمنا العسكري للوضع العملياتي، وبما أن حاجة العدو للعدوان الجوي على أراضينا جارية حاليا، فإن أي عمل صغير أو رمزي أو استعراضي من جانب العدو ضد البنية التحتية سيؤدي إلى رد فعل متعدد الأوجه».

واختتم: «نحن على ثقة بأن هذا الهجوم قد فشل بالفعل»، مشيرا إلى أن اتساع البلاد والطريقة التي تم بها تطوير وتخطيط البنية التحتية لإيران تسمح باستقرار شبكة نقل الكهرباء.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع إيران تجددت فور تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة، مضيفا: «سنرجئ قصف بعض محطات الطاقة التابعة لهم، ونأمل ألا نضطر للقيام بذلك، وأن نتمكن من إبرام صفقة جيدة للجميع».