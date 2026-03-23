القبض على متهمين بالتعدي على آخر بسلاح أبيض وإصابته في الساحل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي على ابنها باستخدام سلاح أبيض؛ ما أسفر عن إصابته بعدة جروح بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال شاب (عاطل وله معلومات جنائية) مصابًا بجروح قطعية متعددة، وكان برفقته والدته – التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول – وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية.

كشفت التحريات، أن الواقعة نشبت إثر مشاجرة بين المصاب وشخصين آخرين (عاطلين ولهما معلومات جنائية) يقيمان بدائرة القسم؛ بسبب خلافات مالية سابقة، حيث قاما بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى سلاح أبيض مستخدم في الواقعة، وفرد محلي (سلاح ناري).

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المالية، وأقر أحدهما بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.



