ترامب: نحن وإيران نريد إبرام اتفاق وتحدثنا إلى شخصية رفيعة المستوى هناك

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قوله إن واشنطن أجرت «محادثات قوية» مع الإيرانيين، مشيرًا إلى أن هناك نقاط اتفاق رئيسية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، أجريا المحادثات مع الإيرانيين.

وأشار إلى أن «واشنطن تحدثت مع كبار قادة إيران المحترمين»، معقبًا: «تحدثنا إلى شخصية إيرانية رفيعة المستوى يحظى باحترام كبير».

وأكد إمكانية إنهاء الصراع إذا مضت إيران قدمًا في المحادثات، مضيفًا: «لا نريد أن نرى قنبلة نووية ولا أي تخصيب، نريد رؤية السلام والتخلص من البرنامج النووي الإيراني».

ولفت إلى أن توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم سيكون أمرًا رائعًا لإيران ولإسرائيل ودول المنطقة.

وأضاف: «إنهم يريدون إبرام اتفاق ونحن نريد إبرام اتفاق أيضا، وإذا تم الاتفاق ستكون بداية عظيمة لإيران والمنطقة».