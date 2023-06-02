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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 9:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 9:40 ص

تقام اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة ساسولو ضد فيورنتينا فى الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراة فيوتشر أمام بيراميدز فى الدوري المصري.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال

نواذيبو الموريتاني X الكويت – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساسولو X فيورنتينا – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport               

بيراميدز X فيوتشر – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport


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