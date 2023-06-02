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وكالة العمل الألمانية: نقص العمالة الماهرة في سدس الوظائف في البلاد

نورنبيرج (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 8:30 م

ذكرت وكالة العمل الألمانية أن هناك نقصا في عدد العمال المهرة في سدس المهن المطلوبة في السوق الألمانية.

جاء ذلك نتيجة لتحليل أجرته الوكالة، بين أن هناك نقصا شديدا في 200 مهنة من بين 1200 مهنة تم تقييم أوضاعها خلال العام الماضي.

وأعلنت الوكالة اليوم الجمعة في مدينة نورنبرج أن هذا النقص يزيد عن النقص المسجل قبل عام في حوالي 52 مهنة إضافية.

وبحسب التحليل فإن مهن التمريض والقيادة المحترفة والعاملين بالوظائف الطبية ووظائف التعمير والإنشاء ورعاية الأطفال وهندسة السيارات ومهن تكنولوجيا المعلومات تتأثر بنقص العمال المهرة.

مقارنة بالعام السابق أضيفت حالات نقص مهني في عام 2022 في كل من مجالات الفندقة والخدمات الفندقية وسائقي الحافلات عن العام السابق عليه.

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