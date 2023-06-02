تنظيم احتفالية بقصر ثقافة بني سويف لمرور 75 عاما على العلاقات المصرية الهندية

استضاف قصر ثقافة ببا، احتفالية بمرور ٧٥ عاما على العلاقات المصرية الهندية، بالتعاون بين سفارة الهند بالقاهرة والمركز الثقافي الهندي.

جاء ذلك بحضور أحمد خليفة رئيس فرع ثقافة بني سويف، والمستشار الثقافي لدولة الهند بالقاهرة ورحاب هاشم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال فرع بني سويف، وجمال مختار مدير قصر ثقافة ببا، حيث استهلت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم السلام الوطني لدولة الهند.

وأعرب المستشار الثقافي للهند بالقاهرة، مستر ديفي ساهي مينا، عن سعادته بوجوده في بني سويف وثمن الجهود الدبلوماسية بين مصر والهند، وتحدث عن التشابه بين الحضارة المصرية والهندية وعراقتهما.



وتضمنت الفعاليات عرض لفيلم تسجيلي بعنوان "روح الهند"، ثم عرض فني عن رياضة اليوجا وبعض الرقاصات الكلاسيكية الهندية تلاه عرض رقص فلكلوري مصري ثم ورشة عمل عن رياضة اليوجا.

وأقيم على هامش الاحتفالية، معرض لبعض الأعمال الحرفية والفنية الهندية وعرض لفرقة الفنون الشعبية بفرع ثقافة بني سويف، بقيادة وائل عيد، وفي الختام تفقد الجميع معرض الحرف والأشغال اليدوية والتطريز الهندى المقام بمدخل القصر.