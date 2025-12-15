الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: القيادات الدينية تؤدي دورا محوريا في تعزيز التعاون العالمي

أوضح الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، أن القيادات الدينية تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز التعاون العالمي ونشر المعرفة المشتركة.



جاء ذلك خلال كلمة عبر فيديو كونفرانس في فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، بعنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة".

وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، خلال كلمته، أنَّ القادة يتحملون ثقة ومسئولية مجتمعاتهم الأخلاقية، ويقودونها بالحكمة والنزاهة، ويُعد دعم هؤلاء القادة وتدريبهم أمرًا ضروريًّا لمنع انتشار الكراهية والعنف، وضمان أن يكون تأثيرهم محفزًا إلى الانسجام والوئام لا الانقسام.

وتابع مارتن تشونغونغ: "بصفتها جهات مؤسسية عالمية، تتحمل السلطات الدينية مسئولية فريدة في تعزيز السلام والمصالحة والتفاهم، ومن خلال التعاون المشترك، تسعى جميعًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في خدمة رفاهية مجتمعاتهم، ومواجهة التحديات الاجتماعية، وغرس القيم التي تعزز الإنسانية جمعاء".

يذكر أن فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء انطلقت صباح اليوم، على أن تستمر حتى غدٍ الثلاثاء بحضور عدد من القيادات الدينية الإقليمية والدولية.