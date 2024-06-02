الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحامه بلدة بيتونيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم سيدة، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، أن قوات الاحتلال داهمت عمارة المجد في بلدة بيتونيا واقتحمت شققا سكنية فيها، واعتقلت منها المواطنة أسماء نائل صلاح جحا، و3 من أشقائها وهم: جميل وماهر وصلاح، ونجل الأخير صالح، إضافة إلى المواطن وائل صلاح عبد الله جحا.

وبحسب المصادر الأمنية فإن المعتقلين ينحدرون من قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة، وغارة جوية على منزل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأفاد مراسلو «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بصاروخ واحد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأضافوا أن الطيران استهداف أرضا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شرق مدينة دير البلح، وشرق مخيم البريج، وشمال غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين قبالة شاطئ المدينة.

وأوضحوا أن طيران الاحتلال الحربي قصفت منزلا لعائلة خليفة قرب مسجد الشمعة بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة، وسوت المنزل بالأرض، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، وشارع "8" في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من طائرات الاحتلال المروحية.

ووصل مستشفى المعمداني في مدينة غزة، 3 شهداء بينهم امرأة ورضيع بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة النبيه بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36379 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.