قيادي في حماس: إسرائيل لا تستطيع فعل شيء في غزة إلا بموافقتنا أو رفضنا

قال عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس غازي حمد، إن إسرائيل لا تستطيع فعل أي شيء في قطاع غزة إلا بموافقة أو رفض الحركة.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له الإعلامي عمرو أديب، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعمل على عزل حركة حماس سياسيا وأن هناك وعدًا أمريكيًّا بأنه لا مكان للحركة في المستقبل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن إسرائيل حاولت فعل ذلك من خلال التعاون مع بعض العشائر أو العائلات أو رجال الأعمال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل فشلت في ذلك فشلًا ذريعًا، مؤكدا أن حركة حماس تملك إسنادا شعبيا كبيرًا في القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يُرد الانخراط في عملية تفاوض، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر أن دخوله في اتفاق مع حماس سيكون خاسرًا وينتهي سياسيا ويتفكك الائتلاف السياسي.

وأوضح أن إسرائيل هي التي عُزلت سياسيًّا وليس حماس، مشددا على أن الحركة أصبح اسمها حاضرا في كل أنحاء العالم.

يُشار إلى أنه مساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.