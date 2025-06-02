 4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس


نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 7:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 7:31 ص

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الأحد، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنت الطائرات عدة غارات على المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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