جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن ودفاعاتنا تعمل على اعتراضه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال في بيان:"منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت “بن جوريون” في مدينة يافا داخل الأراضي المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، في تصعيد جديد ضمن سلسلة عملياتها العسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت الجماعة، في بيان رسمي، إن العملية تأتي "نصرةً للشعب الفلسطيني ودعمًا لمقاومته في قطاع غزة، وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

وأكد البيان أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية"، مشيرًا إلى أن العملية تسببت في "حالة من الذعر داخل الكيان، دفعت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وأدت إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار، وفق البيان.