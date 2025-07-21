إحالة أوراق شخص متهم بقتل سيدة في الخانكة بالقليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بتهمة قتل سيدة بسبب خلافات بينهما في الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٣٦٠٥/ ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ٥٤١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، أن المتهم بدائرة مركز الخانكة قتل المجني عليها "سعاد.م"، عمداً مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق بينهما.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين"، وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه، وعقب إتمام جريمته محل الاتهام التالي، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها بتلك الأداة وذلك السلاح- بنية إزهاق روحها- حتى أزهق روحها، وحدثت إصابتها التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها، أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحيل المجني عليها سالفة الذكر بأن استدرجها بزعم إنهاء خلاف بينهما إلى مكان قصي عن أعين الرقباء، قاطعا الصلة بينها وبين ذويها حتى يتمكن من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سكين"، بغير مسوغ قانوني، وأحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.