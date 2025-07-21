أوتشا: 88% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

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- أوامر الإخلاء ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، الاثنين، إن 88 بالمئة من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.

وأوضحت "أوتشا" في بيان، أن ما يسمى "أوامر الإخلاء" ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المعنية بقطاع غزة.

وأضافت أن 88 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها حوالي 2.3 مليون فلسطيني تخضع لما يسمى "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، تتعمد إسرائيل استهداف مدارس ومنشآت تؤوي نازحين، وترتكب عشرات المجازر بقصفها وهي مأهولة على رؤوس النازحين