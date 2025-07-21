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ندد العاهل البلجيكي الملك فيليب بالانتهاكات الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "عار على الإنسانية".

جاء ذلك في خطابه عشية العيد الوطني للبلاد الموافق في 21 يوليو، وفق ما نقلته وكالة أنباء "بلجا" الإسبانية الاثنين.

وقال الملك فيليب: "المدنيون في غزة يموتون جوعا وقصفا، والوضع الراهن مستمر منذ فترة طويلة وهذا عار على الإنسانية".

ومنذ 2 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وأضاف: "أدعو الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) إلى إنهاء هذه الأزمة التي لا تطاق فورا".

وذكر أنه التقى بأقارب بعض ضحايا النزاع، قائلا: "قبل بضعة أسابيع، التقيت بأبوين، أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي. كلاهما يشتركان في معاناة لا توصف. هما ضحيتان لنفس الصراع. وقد تأثرت كثيراً بشهادتهما".

وتابع: "هؤلاء الآباء والأمهات يذكروننا بأن كرامة الإنسان هي دائما على المحك بعيدا عن الناحية السياسية".

وشدد على ضرورة قيام أوروبا بحماية الكرامة الإنسانية من خلال الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.