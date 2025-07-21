حماية المنافسة يمنح الضوء الأخضر لـCMA CGM الفرنسية للاستحواذ على 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لجهاز حماية المنافسة، الموافقة على طلب استحواذ "سي إم إيه سي جي إم" إنلاند سرفيسيز (CMA CGM) العاملة في الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، وذلك على نسبة 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف.

وكانت "CMA CGM"، قد وقعت اتفاقية في أبريل الماضي للاستحواذ على الحصة المذكورة من ميناء أكتوبر الجاف مع شركة السويدي إليكتريك، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وتعد مجموعة CMA CGM أكبر شركات النقل البحري واللوجستيات العالمية، وتمتلك في السوق المصري محطة حاويات تحيا مصر في ميناء الإسكندرية ومحطة السخنة الجديدة التي من المقرر أن تفتتح 2026.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الصفقة ستُخول للشركة الحق في التحكم الجماعي في ميناء أكتوبر الجاف.

وكان ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف تم إنشاؤه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأ تشغيله رسميًا في نوفمبر 2023. حيث تم تطويره من قبل شركة السويدي إليكتريك بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجاء تأسيس ميناء أكتوبر الجاف ضمن خطة الحكومة لإنشاء 31 ميناءً جافًا على مستوى الجمهورية، بهدف منع تكدس البضائع وتقليص زمن الإفراج الجمركي.



