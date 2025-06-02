مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء حريق اندلع في منشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في جواناخواتو بالمكسيك، وفقا لما ذكرته السلطات يوم الأحد.

واندلع الحريق في وقت مبكر من يوم الأحد في بلدة سان خوسيه إيتوربي، حيث قالت الحكومة البلدية إنها لا تزال تحقق في سبب الحريق المميت.

وقالت الحكومة البلدية في بيان:"نعرب عن تضامننا مع عائلات أولئك الذين لاقوا حتفهم في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التغلب على الإدمان"، مضيفة أنها ستساعد في دفع تكاليف الجنازة للقتلى.

وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أن ضحايا الحريق كانوا محتجزين داخل مركز إعادة التأهيل.